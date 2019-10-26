Nelloptodes gretae, жук семейства перокрылок, мало похож на тезку - тело бескрылого насекомого меньше миллиметра в длину, у него нет глаз, но есть две антенны, немного похожие на косички.
Безымянного жука нашли в архивной коллекции лондонского Музея естествознания. Особь насекомого музею пожертвовал в 1978 году энтомолог Уильям Блок, нашедший жука в Кении в 1960 году.
Но имя насекомому так и не присвоили, пока его не нашел доктор Майкл Дарби, изучавший коллекцию музея. Дарби решил назвать жука в честь активистки.
Дарби сказал, что хочет отдать дань выдающемуся вкладу Греты Тунберг в экопросвещение. О присвоении имени жуку сообщил научный журнал Entomologist Monthly.
"Вполне уместно, что одно из новейших открытий названо в честь человека, который так много работал, чтобы защитить природу и находящиеся под угрозой исчезновения виды", - сказал старший куратор музея Макс Баркли, отвечающий за коллекцию жуков.
В честь кого еще называли животных?
У ученых не принято называть открытые ими виды животных и насекомых в честь самих себя, поэтому им каждый раз приходится что-то придумывать.
Именно поэтому существует паразит, названный в честь музыканта Боба Марли (Gnathia marleyi), рыба с именем биолога Ричарда Докинза (Dawkinsia), а также небольшой зоопарк живых и вымерших видов, названных в честь сэра Дэвида Аттенборо, натуралиста и телеведущего Би-би-си, автора многих программ и фильмов о живой природе.
Иногда животного называют в честь знаменитости, особо приглянувшейся ученому, как в случае с "жуком Греты" или пауком Spintharus leonardodicaprioi, названным в честь Леонардо ди Каприо.
В других случаях животных так называют, потому что какая-то знаменитость любит этих животных, например лемур Avahi cleesei, названный в честь английского комедийного актера Джона Клиза.
А иногда животные просто похожи на знаменитостей, в честь которых названы.
Редкий вид овода Scaptia beyonceae, обнаруженный в Австралии, получил название в честь американской поп-певицы Бейонсе.
Как признался автор открытия биолог Брайан Лессард, уникальные золотые волоски на груди овода напоминали ему об этой певице.
Dermophis donaldtrumpi - амфибия, зарывающая голову в песок, была названа в честь Дональда Трампа.
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