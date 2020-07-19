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"Центр безопасности анализа и предотвращения" (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.
Ivanas Safronovas
Ivanas Safronovas
© Itar-Tass / Scanpix

"Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук", - сказал агентству Суворов.

По его словам, вся деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ "нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

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Отвечая на вопрос о том, принимал ли Сафронов какое-либо участие в работе центра или подготовке материалов для него, Суворов подчеркнул, что "Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет".

"Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами", - добавил PR-менеджер CBAP.

Ранее российское издание "Проект" опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidove noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам Мартине Ларише, предположив, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

Русская служба BBC нашла Лариша, который ныне возглавляет "Центр безопасности анализа и предотвращения" Он рассказал, что познакомился с журналистом еще в 2012 году, но не имел доступа к секретным данным и не сотрудничал со спецслужбами. Лариш является создателем и директором аналитического центра, который с 2012 года занимается подготовкой аналитических материалов и оказанием консультационных услуг по темам политики, экономики и безопасности.

Советнику гендиректора "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До "Роскосмоса" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

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