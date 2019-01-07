Трагедия в Черном море произошла в 150 километрах от побережья турецкой провинции Самсун. Власти Самсуна сообщает, что спасательные службы получили сигнал бедствия 7 января в 8 часов утра. Сухогруз типа "Волго-Балт", шедший под панамским флагом, потерпел крушение. На его борту находились 13 членов экипажа (9 граждан Украины, два гражданина Азербайджана и два россиянина).
В данный момент известно о семи спасенных моряках, найдены тела двух погибших. На месте ЧП продолжается спасательная операция, в которой задействованы самолет и вертолеты.
Между тем власти Турции сообщили о смерти капитана судна "Канопус", который является гражданином России, вблизи от пролива Дарданеллы, передает РИА "Новости". Сухогруз направлялся из Черного моря через Мраморное в сторону Дарданелл.
"Капитан корабля Юрий Черкасов найден мертвым в собственной каюте. В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", — заявил дежурный дипломат генерального консульства РФ в Стамбуле.
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