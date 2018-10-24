В музее Гехта в Хайфском университете Израиля уже хранится одно судно, датируемое примерно V веком до нашей эры, но в намного худшем состоянии.

23-метровое лежащее на боку судно обнаружила совместная англо-болгарская команда исследователей в 80 с лишним километрах от побережья болгарского города Бургас.

Руль, скамейки гребцов и даже различная утварь отлично сохранились.

"Это просто другой мир, - описывает свои впечатления от находки член экспедиции Хелен Фарр. - Когда аппарат (телеуправляемый необитаемый подводный аппарат - прим. Би-би-си) опускается сквозь толщу воды и вашему взору предстает лежащий на дне и отлично сохранившийся корабль, такое впечатление, что вы совершаете скачок во времени".

С помощью двух глубоководных аппаратов исследователи получили изображения судна в формате 3D и взяли образец поверхности для радиоуглеродного анализа, чтобы определить его возраст.

Причина, по которой судно, датируемое примерно 400 годом до нашей эры, так хорошо уцелело, кроется в особенности Черного моря - отсутствии кислорода в его глубинном слое.

Кроме того, до останков, лежавших на глубине 2000 метров, не могли добраться дайверы-любители, охотящиеся за артефактами с затонувших кораблей.

Найденное судно - одно из многих, ходивших в древности между греческими островами и средиземноморскими колониями вдоль побережья Черного моря.

Ученые отмечают, что очертаниями и дизайном оно очень похоже на изображение корабля, которым в древности греки украшали свои вазы и сосуды для вина.

В Британском музее, в частности, хранится ваза, на которой изображен привязанный к мачте Одиссей в том момент, когда его корабль проплывает мимо сирен. Судно на вазе и судно со дна Черного моря очень похожи по многим параметрам.

Пока неясно, какой груз перевозил затонувший корабль. По словам исследователей, на это понадобится время. Пока доступа внутрь судна у них нет.

"Нас как археологов интересует, что находка может рассказать нам о технологиях, торговле и передвижениях в этом районе в ту пору", - говорит Хелен Фарр.

За последние три года научная экспедиция, которую она представляет, обнаружила 67 затонувших кораблей, включая торговые суда Римской империи и суда казацкого торгового флота XVII века.