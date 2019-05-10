Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела. Среди осужденных — лидеры черногорского оппозиционного "Демократического фронта" Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.
"У каждого члена преступной организации была определенная задача и роль, и в своей деятельности преступная организация была готова применять насилие и запугивание. При этом все ответственные лица знали о своих деяниях, желали их совершения, зная, что их действия были незаконными", — говорится в вердикте суда.
Приговор россиянам был вынесен заочно.
В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года планировался госпереворот. Прокурор Миливойе Катнич заявил в начале ноября, что преступная группа, в которой были "националисты из России", планировала убить премьера Мило Джукановича. "Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт", — рассказал тогда прокурор.
Позднее черногорские власти заявили, что группу, планировавшую покушение на Джукановича, сформировали россияне Эдуард Широков (по версии правоохранительных органов, его настоящая фамилия — Шишмаков) и Владимир Попов. По версии черногорской прокуратуры, к попытке госпереворота причастны российские спецслужбы, сотрудником которых был Шишмаков. В 2014 году он был заместителем военного атташе в Польше, но был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России и объявлен персоной нон грата.
Издания The Insider и Bellingcat в ноябре 2018 года по итогам собственного расследования сообщали, что настоящее имя Попова — Владимир Моисеев и он является сотрудником ГРУ. По данным Росреестра, писал Bellingcat, Владимир Моисеев проживает в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным ("Александром Петровым") — предполагаемым сотрудником ГРУ и участником покушения на Скрипалей.
В Кремле опровергали какую-либо причастность России к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории. "Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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