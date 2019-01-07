Судно будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF).
Корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, на его борту размещаются 500 морпехов, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.
По словам командующей 6-м флотом вице-адмирала Лизы М. Франчетти, "наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США".
В Минобороны РФ сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" приступил к выполнению мер, направленных на контроль за действиями корабля ВМС США "Форт Макгенри" в Черном море, передает РИА "Новости". Известно, что утром 7 января американский корабль зашел в румынский порт Констанца.
Как сообщалось, в середине декабря в акваторию Черного моря вошел британский разведывательный корабль HMS Echo. Многоцелевое гидрографическое судно оснащено многолучевыми эхолотами и многочисленными датчиками для сбора военных данных. По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, в январе-феврале в рамках продления программы оказания Украине помощи в регион также будет направлен отряд британских военнослужащих из состава ВМФ, морской пехоты и армии.
Корабли ВМС США регулярно заходят в Черное море, на протяжении 2018 года это делали пять различных судов 6-го флота ВМС США. Корабли ВМС США также принимали участие в совместных учениях с союзниками по НАТО. Военно-морской флот США регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре.
Согласно Конвенции Монтре, принятой в 1936 году, пребывание военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.
В свою очередь, Россия наращивает свое военное присутствие в регионе, используя полуостров Крым как основной плацдарм. Сегодня в Крыму дислоцируются около 28 000 российских военнослужащих, а Черноморский флот оснащается новыми подводными лодками и фрегатами с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия.
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