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Пожары в Чернобыльской зоне уже удалось потушить, но из-за сильного ветра они разгорелись вновь. По той же причине для тушения невозможно использовать авиацию.
Miškų gaisrai Černobylio teritorijoje
Miškų gaisrai Černobylio teritorijoje
© AFP / Scanpix

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине ветреная погода привела к возникновению новых очагов возгорания. Об этом в четверг, 16 апреля, в своем Facebook сообщило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. "Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появилось три новых очага тления", - сообщило госагентство.

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А член общественного совета при госагентстве, директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко написал в своем Facebook, что "песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах". Пожар тушат более 1100 человек и 120 единиц техники.

В то же время заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что из-за сильного ветра в зоне пожаров невозможно применение авиации. Ранее к тушению привлекались три самолета и три вертолета, которые, по словам представителей госагентства, "совершили сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды".

Пожары в Чернобыльской зоне начались еще 4 апреля. Сначала сообщалось о тлении травяного настила, но спустя 10 дней пожары стали "верховыми". В среду, 15 апреля, официальные органы заявили, что их удалось погасить.

Deutsche Welle
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