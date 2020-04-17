В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине ветреная погода привела к возникновению новых очагов возгорания. Об этом в четверг, 16 апреля, в своем Facebook сообщило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. "Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появилось три новых очага тления", - сообщило госагентство.

А член общественного совета при госагентстве, директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко написал в своем Facebook, что "песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах". Пожар тушат более 1100 человек и 120 единиц техники.

В то же время заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что из-за сильного ветра в зоне пожаров невозможно применение авиации. Ранее к тушению привлекались три самолета и три вертолета, которые, по словам представителей госагентства, "совершили сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды".

Пожары в Чернобыльской зоне начались еще 4 апреля. Сначала сообщалось о тлении травяного настила, но спустя 10 дней пожары стали "верховыми". В среду, 15 апреля, официальные органы заявили, что их удалось погасить.