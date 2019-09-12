По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, там загорелась лесная подстилка. Горит отдельными ячейками, местами переходя в верховой пожар.
Сейчас к тушению пожара привлечен 101 человек личного состава и 12 единиц техники. Также работает авиация: 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
Жертв и пострадавших нет.
Возгорание произошло 11 сентября в 12:25 на территории Дымарского лесничества.
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