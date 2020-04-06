В связи с масштабным лесным пожаром, начавшимся 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка в Киевской области, там наблюдается повышенный уровень радиации. Об этом написал в воскресенье, 5 апреля, глава Государственной экологической инспекции УкраиныЕгор Фирсов на своей странице в соцсети Facebook.
По его данным, пожар распространился на Чернобыльскую зону отчуждения площадью 20 гектаров, "но в общей сложности горит 100 гектаров". "Есть плохие новости - радиация выше нормальной в центре огня", - добавил он. На опубликованном Фирсовым видео видно, что счетчик Гейгера показывает уровень радиации, в 16 раз превышающий норму.
ГосЧС: Уровень радиации в Киеве не превышает норму
В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщила, что по состоянию на 15 часов местного времени 5 апреля уровень радиации по городу Киеву и в Киевской области не превышает естественных фоновых значений.
На вторые сутки после возгорания к тушению пожара, по данным ГосЧС, были привлечены 128 человек и 28 единиц техники. На месте пожара работают, в том числе, два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8.
Причина пожара в Чернобыльской зоне отчуждения
Официальная причина пожара в Чернобыльской зоне отчуждения пока не названа. При этом Егор Фирсов высказывает предположение, что возгорание связано с "поджогом травы бессознательными гражданами".
Общая площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и зоны безусловного (обязательного) отселения составляет почти 2600 квадратных километров. Лесные пожары случаются в этой местности уже не в первый раз.
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