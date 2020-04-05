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В Киевской области горят 20 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон на отдельных участках.
Černobylis
Černobylis
© Shutterstock

В Украине в Чернобыльской зоне отчуждения, в субботу, 4 апреля начался масштабный лесной пожар. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8. При этом тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках, однако угрозы населенным пунктам нет, указано в сообщении.

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Авария на Чернобыльской АЭС

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС случился 26 апреля 1986 года. Поскольку при этом в воздух попало большое количество радиоактивных веществ, власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих городов и деревень.

Общая площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и зоны безусловного (обязательного) отселения составляет почти 2600 квадратных километров. Лесные пожары случаются в этой местности уже не в первый раз.

Deutsche Welle
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