Жители города Ичня, на Черниговщине, где находятся военные склады с боеприпасами, сообщают о взрывах.
Взрывы боеприпасов на Черниговщине
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По данным источника УП, на Ичнянской военной базе раздаются взрывы. Жителей эвакуируют.

Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В 3:00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории", - сообщает Генштаб.

Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Сообщается, что на место выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.

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Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

Ранее Черниговский филиал Общественного сообщил, что около Ични в районе сел Дружба и Августовка в 3.30 взорвались склады с боеприпасами. Сейчас там эвакуируют людей. Информацию UA:Чернигов подтвердили на горячей линии 101 в области. Также это подтверждают источники в полиции.

Местные жители в соцсетях рассказывают, что взрывы не утихают.

Взрывы слышат и в окрестных селах. Также сообщают, что идет эвакуация.

Украинская правда
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