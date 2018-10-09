По данным источника УП, на Ичнянской военной базе раздаются взрывы. Жителей эвакуируют.
Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.
"В 3:00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории", - сообщает Генштаб.
Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
Сообщается, что на место выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.
Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
Ранее Черниговский филиал Общественного сообщил, что около Ични в районе сел Дружба и Августовка в 3.30 взорвались склады с боеприпасами. Сейчас там эвакуируют людей. Информацию UA:Чернигов подтвердили на горячей линии 101 в области. Также это подтверждают источники в полиции.
Местные жители в соцсетях рассказывают, что взрывы не утихают.
Взрывы слышат и в окрестных селах. Также сообщают, что идет эвакуация.
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