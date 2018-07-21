Мужчина, транслирoвавший все это в Facebook, заявил, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также является педофилом, и сидел в тюрьме, передает "Громадське".

Полиция сообщила, что на месте присутствуют патрульные и "ситуация под контролем". Однако на стриме видно, что никто не пытается помочь привязанному. На вопрос, почему полиция не препятствует происходящему, дежурный сказал: "Я не могу сказать, я не на месте". Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину, и повели его куда-то.

Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину, и повели его куда-то.

Национальная полиция Чернигова начала уголовное производство по статье о хулиганстве в отношении лиц, которые в пятницу привязали мужчину к столбу и снимали его на видео, предает NV.ua.

В эфире Общественного радио представитель полиции Чернигова Сергей Брыль рассказал, что личности людей, привязавших мужчину, до сих пор устанавливают. Сам пострадавший, по его словам, отказался писать заявление.

Пользователь Facebook Александр Тарнавский, на странице которого указано, что он числился в полке Азов, на протяжении 30 минут снимал видео в режиме онлайн-трансляции.