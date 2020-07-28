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Три пассажира авиарейса, следовавшего по маршруту Дюссельдорф-Прага, были задержаны полицией сразу после приземления самолета. Им было предъявлено обвинение в том, что во время полета они распевали нацистские песни, кричали и оскорбляли других пассажиров, сообщил представитель пражской полиции Ян Данек в понедельник, 27 июля.
Prahos oro uostas
Prahos oro uostas
© Reuters/Scanpix

В общении с полицией трое мужчин в возрасте от 37 до 38 лет признались, что совершали действия, о которых сообщили свидетели на борту.

В Чехии сторонникам политических движений, направленных на подавление прав и свобод человека, грозит до трех лет лишения свободы.

В сентябре 1938 года гитлеровская Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии, а в марте 1939 года нацисты оккупировали всю страну.

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Deutsche Welle
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