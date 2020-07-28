В общении с полицией трое мужчин в возрасте от 37 до 38 лет признались, что совершали действия, о которых сообщили свидетели на борту.
В Чехии сторонникам политических движений, направленных на подавление прав и свобод человека, грозит до трех лет лишения свободы.
В сентябре 1938 года гитлеровская Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии, а в марте 1939 года нацисты оккупировали всю страну.
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