Женщина, у которой наступила смерть головного мозга, после более чем трех месяцев в коме родила девочку. Как сообщили представители университетской клиники Брно во вторник, 27 августа, до рождения ребенка врачи искусственным образом поддерживали жизненные функции в организме женщины.
© Shutterstock nuotr.

Ранее, на 16-й неделе беременности, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а по приезде в больницу врачи констатировали смерть головного мозга.

Как указывает телеканал CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится с отцом. В клинике назвали ситуацию "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, находившаяся в коме после дорожно-транспортного происшествия, родила мальчика. Позже она пришла в сознание.

Deutsche Welle
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