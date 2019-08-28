Ранее, на 16-й неделе беременности, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а по приезде в больницу врачи констатировали смерть головного мозга.

Как указывает телеканал CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится с отцом. В клинике назвали ситуацию "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, находившаяся в коме после дорожно-транспортного происшествия, родила мальчика. Позже она пришла в сознание.