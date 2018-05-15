Это вещество относится к семейству "Новичок", одна из разновидностей которого, по утверждению британских властей, была использована в Солсбери при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет NEWSru.com.
Об увольнении Богуслава Шафаржа с должности директора института говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства страны, передает ТАСС. Причины, по которым Шафарж снят со своего поста, не называются.
В министерстве отметили, что Шафарж останется сотрудником учреждения, а временно возглавлять НИИ будет заместитель директора Йозеф Грнчиржик.
Напомним, в начале мая в Чехии вышло телеинтервью с президентом Милошем Земаном, в котором глава государства признал, что в его стране проводились исследования, для которых был произведен нервно-паралитический газ А-230. Это вещество относится к семейству "Новичок", один из представителей которого был использован при отравлении в Солсбери. "Мой вывод таков, что мы произвели и протестировали "Новичок", хотя и в маленьком количестве, а затем уничтожили. Мы знаем, когда и где это было. Было бы лицемерно притворяться, что ничего подобного не происходило в Чехии", - утверждал Земан.
Он тогда уточнил, что яд под названием A-230 был протестирован в Институте военных исследований Минобороны в Брно в ноябре 2017 года. "Количество яда было относительно небольшим, и после тестирования он был уничтожен", - сказал Земан.
После резонансного признания президента премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг информацию о производстве и тестировании "Новичка", заявив, что Земан просто некорректно употребил термины. Глава государства, впрочем, продолжил настаивать на своей версии событий.
"Я сказал премьеру Андрею Бабишу, заявившему после моего высказывания по телевидению о "Новичке", что в Чехии это вещество не производилось и не складировалось, а лишь тестировалось, о том, что без производства вещества невозможно проводить тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества", - подчеркнул чешский лидер.
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