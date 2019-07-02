В Чехии снят запрет на рейсы авиакомпаний из РФ

"Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", – заявили в российском авиаперевозчике
Несколько часов спустя Минтранс Чехии объявил, что запрет на полеты российских авиакомпаний в Чехи снят, но лишь до 7 июля. В заявлении Министерства транспорта Чехии сложившаяся с запретом ситуация была названа "результатом недостигнутого соглашения между управлениями полетами обеих стран".
"Россия и Чехия хотят договориться", - подчеркнули в чешском ведомстве.
Почему отменили рейсы
В "Аэрофлоте" официально не называли причину отмены рейсов. Однако "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что решение ограничить полеты в Чехию было связано с тем, что там "недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика". Речь шла об условиях, на которых "Чешским авиалиниям" были разрешены полеты над территорией России в Сеул и другие страны Юго-Восточной Азии.
"В Чехии, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний в эту страну", – сообщило агентство.
Позже агентства сообщили, что России и Чехии удалось достичь временного соглашения: "Чешским авиалиниям" до 7 июля разрешено летать над Сибирью, а российские авиакомпании до этого же дня смогут летать в Чехию.
"Москва и Прага продолжат переговоры по условиям пользования транссибирскими маршрутами", - цитирует "Интерфакс" источник в российской авиаиндустрии.
Кто пострадал
2 июля были аннулированы разрешения на выполнение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. При этом рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 Аэрофлота, по обещаниям авиакомпании будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также пассажиров отмененных рейсов авиакомпании пообещали передавать другим авиаперевозчикам.
Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" предлагали вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительных сборов.
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