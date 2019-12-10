Инцидент произошел около семи утра по местному времени (восемь утра по Москве). По предварительным данным, неизвестный средних лет, одетый в красную куртку, начал стрелять по пациентам и персоналу.
Чешская полиция в "Твиттере" попросила помощи в розыске подозреваемого, и опубликовала его фотографию.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
В результате погибли как минимум четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения. Первоначально сообщалось, что стрелявший задержан, однако затем полиция уточнила, что его все еще разыскивают.
Из района, где произошла стрельба, эвакуированы десятки человек. На месте происшествия работают полиция и спасатели.
На место стрельбы поехал министр внутренних дел Ян Гамачек, сообщает издание Irozhlas. Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что намерен прервать свою зарубежную поездку и направиться в Остраву.
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