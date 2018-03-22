"Мы получили информацию о шести погибших и еще ряде серьезно пострадавших", — сказала представитель пожарной службы Чехии Владимира Керекова, которую цитирует чешское агентство CTK.
Причина взрыва пока не известна. Он произошел около 10:00 по местному времени на северной окраине города. Полицейские и спасательные службы прибыли на место происшествия. Полиция заявила, что инцидент не представляет опасности для местных жителей.
Кралупи-над-Влтавоу — один из центров химической промышленности Чехии. Здесь производят синтетический каучук и находится нефтеперерабатывающий завод Unipetrol.
В Чехии произошел взрыв на химическом заводе: шесть погибших
На химическом заводе в Чехии прогремел взрыв. Власти...
В Украине по делу о теракте задержана Надежда Савченко (39)
Верховная Рада Украины приняла решение о снятии...
Год назад в Киеве был убит Вороненков: убийство раскрыто, но заказчики не наказаны (8)
Спустя год после дерзкого убийства в центре Киева...
Марк Цукерберг признал, что "не оправдал доверия" (2)
Глава крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг...
Bloomberg: Великобритания планирует убедить союзников выслать российских дипломатов (126)
Власти Великобритании делятся с союзниками в Европе...
TOP новостей
Президент: Литва обдумывает высылку из страны российских шпионов под дипприкрытием (12)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила,...
Исследование: около 69% жителей Литвы считают себя счастливыми (43)
Центр обучения человека с 2008 года ежегодно проводит...
Как вильнюсская школа просила проживающих в Литве россиян "придержать" детей (30)
Как быть, если тебя просят не приводить завтра ребенка в...
Погода на Пасху: ждет неутешительный прогноз
Несмотря на то, что в Литву в эти дни снова вернулась...
В Украине по делу о теракте задержана Надежда Савченко (39)
Верховная Рада Украины приняла решение о снятии...