В Чехии произошел взрыв на химическом заводе: шесть погибших

"Мы получили информацию о шести погибших и еще ряде серьезно пострадавших", — сказала представитель пожарной службы Чехии Владимира Керекова, которую цитирует чешское агентство CTK.

Причина взрыва пока не известна. Он произошел около 10:00 по местному времени на северной окраине города. Полицейские и спасательные службы прибыли на место происшествия. Полиция заявила, что инцидент не представляет опасности для местных жителей.

Кралупи-над-Влтавоу — один из центров химической промышленности Чехии. Здесь производят синтетический каучук и находится нефтеперерабатывающий завод Unipetrol.