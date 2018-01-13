В Чехии в пятницу, 12 января, начались выборы президента страны. В рамках первого тура, который продлится до 12.00 мск субботы, 13 января, граждане Чехии смогут отдать голос за одного из девяти кандидатов, среди которых и действующий президент Милош Земан. Второй тур голосования в случае необходимости должен состояться 26-27 января.

Согласно опросам, основным кандидатом на пост президента Чехии, помимо Земана, является бывший глава Академии наук Иржи Драгос, выступающий как независимый кандидат. Драгос поддерживает членство Чехии в составе НАТО и Евросюза, однако, как и остальные участники президентских выборов, отклоняет участие страны в квоте по распределению беженцев.

Земана поддерживают сельские жители, Драгоса - горожане

Милош Земан известен своей пророссийской позицией, кроме того, он давно выступает с критикой миграции из мусульманских стран. В частности, Земан призывал признать российскую аннексию Крыма и утверждал, что ислам угрожает Европе "суперхолокостом". Избиратели, которые, по результатам опросов, поддерживают действующего президента, в основном, проживают в сельской местности. В свою очередь, Драгос находит поддержку у городских жителей.

Ранее в пятницу полуобнаженная активистка Femen Анджелина Диаш бросилась на Милоша Земана, когда тот посетил один из избирательных участков в Праге. На груди девушки было написано оскорбительное высказывание в адрес президента.

Президент в Чехии исполняет в основном репрезентативные функции, однако является общепризнанным авторитетом. Кроме того, он обладает ограниченным правом участия в принятии решений по внешней политике, а также назначает судей в Конституционном суде.