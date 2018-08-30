В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью

Один из камней нашли вблизи города Дечин на севере Чехии. Надпись на нем сделал неизвестный фермер в 1616 году во время рекордной засухи. Это самая старая гидрологическая отметка в Центральной Европе.
Надпись на немецком языке предупреждает: «Когда ты увидишь меня — плачь». Скорее всего, автор этих слов считал, что если уровень воды снова опустится до уровня камня, надпись поможет людям понять, что приближаются голодные времена.
Old Stone Drought Warning Resurfaces in Europe: 'When You See Me, Cry' https://t.co/wH6wi3f989 pic.twitter.com/ibGWiXZwO2
— Live Science (@LiveScience) August 27, 2018
Напомним, страны Европы этим летом страдали от аномальной жары. Знойный июль сменился таким же знойным августом. В некоторых регионах температура превышала отметку в +45°C, реки обмелели, Германии и Португалии пришлось бороться с масштабными пожарами.
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