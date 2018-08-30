В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью

Один из камней нашли вблизи города Дечин на севере Чехии. Надпись на нем сделал неизвестный фермер в 1616 году во время рекордной засухи. Это самая старая гидрологическая отметка в Центральной Европе.

Надпись на немецком языке предупреждает: «Когда ты увидишь меня — плачь». Скорее всего, автор этих слов считал, что если уровень воды снова опустится до уровня камня, надпись поможет людям понять, что приближаются голодные времена.

Напомним, страны Европы этим летом страдали от аномальной жары. Знойный июль сменился таким же знойным августом. В некоторых регионах температура превышала отметку в +45°C, реки обмелели, Германии и Португалии пришлось бороться с масштабными пожарами.