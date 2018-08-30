Старинные камни с мрачными предсказаниями стали видны на берегу Эльбы из-за рекордного падения ее уровня. Они предупреждают о том, что местных жителей ждет голодный год, сообщает издание Live Science.
© Reuters

Один из камней нашли вблизи города Дечин на севере Чехии. Надпись на нем сделал неизвестный фермер в 1616 году во время рекордной засухи. Это самая старая гидрологическая отметка в Центральной Европе.

Надпись на немецком языке предупреждает: «Когда ты увидишь меня — плачь». Скорее всего, автор этих слов считал, что если уровень воды снова опустится до уровня камня, надпись поможет людям понять, что приближаются голодные времена.

Напомним, страны Европы этим летом страдали от аномальной жары. Знойный июль сменился таким же знойным августом. В некоторых регионах температура превышала отметку в +45°C, реки обмелели, Германии и Португалии пришлось бороться с масштабными пожарами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Экстремальная жара: в Европе ожидается температурный рекорд +50 градусов. И будет еще жарче (19)

Европейские страны продолжают испытывать на себе...

Аномальная жара в ФРГ: в обмелевших реках находят бомбы времен войны

Давно уже уровень воды в реках Германии не был столь...

ВИДЕО: в Крыму жесточайшая засуха - полуостров потерял половину урожая (168)

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что...

В мире

В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью

Старинные камни с мрачными предсказаниями стали видны...

Россия названа крупнейшим инвестором Украины в 2018 году (3)

Российская сторона вложила в Украину более 430 миллионов...

В Киеве поставили сотни белых крестов за убитых россиянами, назвали Путина убийцей, сожгли его чучело и... обратились к нему с просьбой (12)

29 августа на Украине прошли акции памяти украинских...

Президент Чехии предложил Совету ЕС снять санкции против России (5)

Президент Чешской республики Милош Земан заявил, что...

В Турции грузовик врезался в автобус с российскими туристами, пострадали 13 человек

В турецкой Анталье попал в ДТП автобус с российскими...

TOP новостей

Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (139)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Льготы для родителей и детей: что надо знать в преддверии 1 сентября (1)

В первый день нового учебного года родители детей...

Два вильнюсских микрорайона соединил новый виадук (4)

Над оживленной улице Вильнюса Т.Нарбуто 30 августа был...

Центр исследований геноцида начал публиковать документы о преступлениях Красной армии в Литве (17)

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей...

Цены на школьные принадлежности в Литве, Латвии и Беларуси: сколько стоит "корзина" школьника

Со следующей недели тысячи школьников вернутся за...