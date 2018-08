В Чехии обнажился "голодный камень" со зловещей надписью

Один из камней нашли вблизи города Дечин на севере Чехии. Надпись на нем сделал неизвестный фермер в 1616 году во время рекордной засухи. Это самая старая гидрологическая отметка в Центральной Европе.

Надпись на немецком языке предупреждает: «Когда ты увидишь меня — плачь». Скорее всего, автор этих слов считал, что если уровень воды снова опустится до уровня камня, надпись поможет людям понять, что приближаются голодные времена.

