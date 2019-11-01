Взрыв произошел в пятницу на оружейной фабрике Explosia в городе Пардубице в восточной части Чехии, сообщает Ceske Noviny. Четыре сотрудника предприятия получили серьезные ранения. Об этом рассказал представитель службы спасателей республики Алеш Малы.
Kabule nuaidėjo galingas sprogimas
© Reuters / Scanpix

"В результате взрыва пороха в цеху по производству боеприпасов завода Explosia ранения получили четыре человека, - отметил он. - Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30 процентов тела".

Третий пострадавший также получил ожоги, а у четвертого - травма головы.

После взрыв в здании вспыхнул пожар, который был погашен в течение часа.

Тяжело пострадавшие доставлены вертолетом в специализированную больницу в Праге. Они введены в состояние искусственной комы. Причину взрыва расследует полиция.

Предприятие Explosia находится в собственности у государства. Оно подотчетно министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек направился на место происшествия, передает ТАСС.

Explosia производит взрывчатку и боеприпасы. Компания существует с 1920 года, а государственным предприятие стало в 2002 году.

В октябре 2018 года взрывом был разрушен мост на территории Explosia. Тогда обошлось без пострадавших. Авария привела к сокращению производства. Кроме того, компания была оштрафована.

NEWSru.com

В мире

Чиновники и военные из 20 стран стали жертвами шпионажа через WhatsApp (1)

Большинство стран, чиновники которых подверглись...

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии (2)

Патрулирование осуществляется на основании...

США ввели новые санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении...

США обвинили Россию в причастности к беспорядкам в Чили (13)

Госдепартамент США утверждает, что Россия с помощью...

Дональд Трамп сменил место жительства из-за "плохого отношения" в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место...

TOP новостей

На кладбищах в Литве – необычная картина: появились новые надгробья (30)

Цветы, ступени, уходящие в небо, портреты людей – такими...

Новшество на дорогах Литвы: водители должны обратить внимание (28)

С 1 ноября водители в Литве должны учитывать перемены в...

Поэт из Паланги 40 лет ездит на "Жигули": уважающий себя мужчина должен любить не только свою жену, но и машину (29)

Йонас Бразджёнис – поэт, многолетний директор...

Водители должны быть внимательны: в Литве меняется порядок движения у кладбищ (11)

В Литве наступили осенние праздники - День всех святых...

Посещающих кладбища просят проявлять бдительность (24)

Наступили длинные выходные, а с ними День всех святых и...