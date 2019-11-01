"В результате взрыва пороха в цеху по производству боеприпасов завода Explosia ранения получили четыре человека, - отметил он. - Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30 процентов тела".

Третий пострадавший также получил ожоги, а у четвертого - травма головы.

После взрыв в здании вспыхнул пожар, который был погашен в течение часа.

Тяжело пострадавшие доставлены вертолетом в специализированную больницу в Праге. Они введены в состояние искусственной комы. Причину взрыва расследует полиция.

Предприятие Explosia находится в собственности у государства. Оно подотчетно министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек направился на место происшествия, передает ТАСС.

Explosia производит взрывчатку и боеприпасы. Компания существует с 1920 года, а государственным предприятие стало в 2002 году.

В октябре 2018 года взрывом был разрушен мост на территории Explosia. Тогда обошлось без пострадавших. Авария привела к сокращению производства. Кроме того, компания была оштрафована.