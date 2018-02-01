Там отмечается, что на содержание атласов пожаловалось посольство Украины в Чехии. "Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию", - сказано в заявлении чешского Минобра.
В сообщении также указано, что разрешение на выпуск атласа было дано в соответствии с внутренними документами ведомства на основании рекомендаций двух рецензентов. На использование атласов с российским Крымом в чешских школах ранее обратили внимание пользователи Сети.
В середине января посол Украины в Чехии Евгений Перебейнос написал в Facebook, что представители дипмиссии уведомили чешскую сторону об этой проблеме еще в ноябре 2017 года. "В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании", - сообщил дипломат.
Российских журналистов, правозащитников и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира (2)
Среда, 31 января, - последний день, когда принимаются...
Сенат Польши принял закон о запрете идеологии украинских националистов (25)
Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон...
В Чехии из школ изымают атласы с российским Крымом (33)
Министерство образования, молодежи и спорта Чехии...
ЕЩЕ ПЯТЬ ВИДЕО: Пентагон опубликовал новые кадры опасных маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика (39)
Пентагон выложил еще пять видео опасных маневров Су-27...
Cоавтор "кремлевского доклада" заявил о "подмене" списка (38)
Экономист, специализирующийся на странах Восточной...
TOP новостей
Сравнение: что дешевле в Литве, а что - в Польше (107)
С января 2018 г. сайт Pricer.lt , на котором сравнивают цены,...
В Литве задержано три человека по подозрению в шпионаже (32)
За период с декабря в Литве арестовано три гражданина...
New York Times: информация о митингах Навального в России публиковалась из Литвы (68)
Соратники российского оппозиционера Алексея...
После аудита литовских дорог: положение хуже, чем думали (43)
Литовские дороги государственного значения...