Там отмечается, что на содержание атласов пожаловалось посольство Украины в Чехии. "Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию", - сказано в заявлении чешского Минобра.

В сообщении также указано, что разрешение на выпуск атласа было дано в соответствии с внутренними документами ведомства на основании рекомендаций двух рецензентов. На использование атласов с российским Крымом в чешских школах ранее обратили внимание пользователи Сети.

В середине января посол Украины в Чехии Евгений Перебейнос написал в Facebook, что представители дипмиссии уведомили чешскую сторону об этой проблеме еще в ноябре 2017 года. "В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании", - сообщил дипломат.