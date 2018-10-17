В Чехии арестованы россияне по подозрению в кибератаках

Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью задержал восемь граждан России и Вьетнама по подозрению в несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации. Об этом во вторник, 16 октября, сообщили в пресс-службе Верховной прокуратуры в Праге.

По ее данным, обвинения всем задержанным были предъявлены 18 сентября. Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.

Дополнительные обвинения в незаконных доходах

Против четырех задержанных были дополнительно выдвинуты обвинения в легализации доходов, полученных нелегальным путем. По информации следствия, благодаря своей деятельности преступники могли незаконно заработать сотни миллионов чешских крон (1 крона равна 0,039 евро).

Районный суд Праги удовлетворил ходатайство Верховной прокуратуры о заключении всех обвиняемых под стражу. При этом не уточняется, сколько именно среди них было граждан России, а сколько - Вьетнама.

О том, что МИД Чехии подвергся масштабной кибератаке, стало известно 31 января 2017 года. По своему характеру атака на электронную почту ведомства напоминала взлом серверов Демпартии в США.