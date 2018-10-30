Тунисское издание Business News сообщает, что в результате инцидента есть как минимум восемь пострадавших. Информации о погибших пока нет, пишет РБК.

По данным Shemsfm, которое ссылается на МВД Туниса, всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции. Погибшей считается лишь смертница.

По информации этого издания, взрыв произошел после завершения в центре столицы акции протеста. Ее участники выступали против действий полиции, застрелившей молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

Два крупнейших теракта в современной истории Туниса произошли в 2015 году. В марте боевики ворвались в Национальный музей Бардо в столице республики и открыли огонь по туристам. Жертвами стали более 20 человек, в том числе россиянка.

26 июня террорист убил 38 туристов, среди которых была и гражданка России, которые отдыхали на пляже в пригороде города Сус. Боевик был убит полицейскими.

Теракты 2015 года привели к уменьшению туристического потока в Тунис. Режим ЧП в стране был снят лишь через несколько месяцев после нападения в Сусе.