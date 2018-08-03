Активист облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить одежду, которая загорелась на нем.
Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
Жители "поляны протеста" "Стрелецкая" накануне протестовали против строительства забора.
3 августа они пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.
По информации "Крымской солидарности", акт самосожжения пытался совершить Ватан Карабашев.
Его мать, Мумине Муртаза, с 2006 года была участником акции на массиве "Стрелковое", у нее там был построен капитальный фундамент. Фирма "Акура" огородила этот фундамент и несколько других забором. Сегодня этот фундамент разрушен. Ватан Карабашев пришёл, чтобы защитить свою мать, которая обращалась в различные инстанции, но ее вопрос не решался.
Сообщается, что другие активисты объявили бессрочную голодовку до тех пор, пока их вопрос не будет решен.
На месте "поляны протеста" "Стрелковая", где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза". Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.
15 февраля 2018 года в доме Фазила Ибраимова, активиста "поляны протеста", провели обыск. Активиста задержали и возбудили против него два уголовных дела.
Подконтрольная оккупантам "власть" Крыма называет Ибраимова "одним из организаторов самозахвата земельного участка".
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