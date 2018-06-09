Участиники акции "Балтийский прайд" начали собираться в Верманском парке и рядом с ним около 12.00. Спустя примерно час они выстролись в большую коллону и начали шествие от улицы Тербатас к улице Элизабетес. Планировалось, что в шествии примет участие около двух тысяч человек.

Среди участников были люди разного возрастов, в том числе и дети. Несколько человек пришли на мероприятие в особых нарядях. Так, один мужчина облачился в костюм единорога. Участники "Балтийского прайда" держали в руках большие и маленькие радужные флажки, а во главе колонны несли флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

Вместе с участниками по маршруту проехались несколько машин, из которых звучала громкая музыка на разных языках. В мероприятии также участвовали гости из Великобритании, Германии, Дании, Эстонии, Литвы, других стран. Был замечен и посол Финляндии в Латвии Олли Кантанен.

Участники "Балтийского прайда" прошли шествием по маршруту: ул. Элизабетес — ул. Бривибас — ул. Бруниниеку — ул. Тербатас, а затем вернулись в Верманский парк.

Портал Delfi провел прямую трансляцию с шествия в соцсети Facebook.

Перед началом шествия несколько его противников через громкоговорители выразили свое негативное отношение к происходящему. Также противники секс-меньшинств свистели. Участники прайда, в свою очередь, демонстрировали своим оппонентам воздушные поцелуи.

На другом участке маршрута еще одна группа протестующих из десяти человек держала плакаты с надписями "Нет — перверсии, да — нормальным семьям!", "Мужчина + женщина = нормально". За шествием наблюдало и много прохожих на улицах, велась фото- и видеосъемка.

Шествие сопровождалось большим количеством полицейских, впереди его едут две машины государственной полиции. Также рядом с маршрутом находились несколько машин скорой помощи.

Шествие является кульминационым мероприятием Балтийского прайда 2018. В целом различные публичные мероприятия, посвященные правам секс-меньшинств, будут проводиться до 18:00.

Утром 9 июня организация "Стоп миграции" с 10 до 12 часов провела акцию на улице Меркеля, напротив дома Латышского общества и около Верманского парка. К 11.00 на акцию протеста против "Балтийского прайда" собралось около 30 человек.

Организаторы "Стоп миграции" свое мероприятие обозначили как "протест против популяризации гомосексуальных и других ментальных отклонений". Активисты пытались общаться с прохожими, но отзывчивость была слабой, сообщает агентство LETA.

Пикетчики держали в руках плакаты против проведения в Риге "Балтийского прайда" и сексуальных меньшинств. На одном из плакатов написано: "Радуга — не лесбиянка". С собой активисты взяли громкоговоритель, но его не использовали.

Полицейских около участников акции "Стоп миграции" не было. Стражи правопорядка, а также кинологи с собаками, были замечены в Верманском парке, где в преддверии мероприятия сексуальных меньшинств уже с утра звучит музыка и работают организаторы.

К 12.00 к Верманскому парку подъехали три автобуса с полицейскими. Также к месту событий прибыли несколько экипажей Госполиции и полиции самоуправления.