В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Рассматриваются версии о технических неполадках и неблагоприятных погодных условиях: в это время в городе был сильный дождь и туман. О каком типе вертолета идет речь, пока также не сообщается.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Полиция Нью-Йорка рекомендует избегать район, где произошел инцидент.
На опубликованных прохожими видео видны автомобили чрезвычайных служб, однако, судя по этим кадрам, само здание не пострадало.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пламя, возникшее в результате крушения, под контролем. Здание эвакуировано.
По данным CNN и других СМИ, в результате инцидента погиб один человек.
По словам Куомо, складывается впечатление, что вертолет пытался совершить вынужденную посадку на крыше здания. Никто из находившихся внутри людей не пострадал. "Люди, которые были в здании, говорят, что почувствовали, как оно содрогнулось", – рассказал Куомо.
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