В центре Нью-Йорка потерпел крушение вертолет

Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что в районе Седьмой авеню около 14.00 часов произошло крушение вертолета. По предварительным данным, вертолет упал на крышу здания.
Manhatane ant dangoraižio sudužus sraigtasparniui žuvo žmogus
© AFP / Scanpix

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Рассматриваются версии о технических неполадках и неблагоприятных погодных условиях: в это время в городе был сильный дождь и туман. О каком типе вертолета идет речь, пока также не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Полиция Нью-Йорка рекомендует избегать район, где произошел инцидент.

На опубликованных прохожими видео видны автомобили чрезвычайных служб, однако, судя по этим кадрам, само здание не пострадало.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что пламя, возникшее в результате крушения, под контролем. Здание эвакуировано.

По данным CNN и других СМИ, в результате инцидента погиб один человек.

По словам Куомо, складывается впечатление, что вертолет пытался совершить вынужденную посадку на крыше здания. Никто из находившихся внутри людей не пострадал. "Люди, которые были в здании, говорят, что почувствовали, как оно содрогнулось", – рассказал Куомо.

"Голос Америки"

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