В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые.

Предполагаемый преступник застрелился еще на месте происшествия, указал представитель полиции. Одновременно подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.

"В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый - предполагаемый преступник - застрелился", - заявил представитель полиции Андреас Боде. По его данным, еще 20 человек ранены, шесть из них тяжело.

По словам представителя полиции, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия.

В фургоне, въехавшем в людей, был обнаружен подозрительный предмет, сообщил представитель полиции. Поэтому, по его словам, был оцеплен центр города. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

Обербургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe) указал, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны. По его словам, весь Мюнстер потрясен трагедией. "Наши соболезнования родным погибших. Раненым мы желаем скорейшего выздоровления", - заявил он.