В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые.
Предполагаемый преступник застрелился еще на месте происшествия, указал представитель полиции. Одновременно подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.
По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены. Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.
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