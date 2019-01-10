В центре Лондона украинцы провели акцию против агрессии РФ

Отмечается, что акция прошла на Даунинг Стрит, непосредственно напротив дома премьера Великобритании Терезы Мэй.

Активисты заявили, что главная цель протеста - привлечь внимание британцев к агрессии РФ в Украине, которая продолжается:

"Британцы не знают, что в Украине идет война. Потому что газеты об этом уже не пишут, Украина вышла из новостей очень давно, поэтому это единственный способ напомнить - выйти на мирный протест и рассказывать людям, что происходит в Украине", - рассказала лидер "Евромайдан. Лондон" Наталья Равлюк.

Как отмечает "Громадське", акции в правительственном квартале Лондона украинцы проводят с начала агрессии РФ в Азовском море.

"В течение действия военного положения выходили на мирные митинги каждый день. После окончания - раз в неделю", - говорится в сообщении.

"Мы довольны их реакцией. После того, как мы вышли, британский корабль прибыл в Одессу для поддержки. Не знаю, мы ли его наколядовали, или так совпало, но нас здесь слышат и видят", - рассказала участница акции.

Активисты настаивают на больших санкциях против РФ и поддержке Украины.

"Мы всегда говорим в своих обращениях об отключении SWIFT, замораживание активов российских олигархов, которые близки к Путину, о предоставлении военной помощи Украине, поскольку Великобритания является подписантом Будапештского меморандума", - подчеркнула Равлюк.

Отмечается, что украинцы в Британции готовят письмо-обращение к Терезе Мэй о необходимости оказания помощи Украине и содействию освобождения пленных украинцев.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.

Согласно решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.

Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Сейчас в тюрьмах РФ находится более 70 украинских политзаключенных.