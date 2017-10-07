В заявлении полиции указано лишь, что травмы получили несколько пешеходов, однако корреспондент Би-би-си с места события уточняет, что их ранения незначительны.

Инцидент произошел на улице Экзибишн-роуд в районе Южный Кенсингтон. Сейчас полиция ведет расследование произошедшего. Сообщается, что на месте инцидента был задержан один человек, однако полиция подчеркивает, что он пока не арестован - с ним беседуют офицеры.

Корреспондент Би-би-си Хлои Хэйуорд вышла из Музея естественной истории сразу после инцидента.

"Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина - похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле", - рассказала она.

По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция, в небе кружат полицейские вертолеты, пострадавших забрала машина скорой помощи.

Очевидец, который шел к музею по той же улице, рассказывает: "Мы ждали у светофора, и в этот момент я услышал резкие хлопки, похожие на выстрелы, и мы увидели, как на тротуар выскочила машина. Мы бросились бежать, моя подруга упала на землю и порезала себе руки".

Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, заявила: "Когда всё немного утихло, мы вернулись на то место, где были, и увидели, что на земле лежит мужчина, которого удерживали полицейские".