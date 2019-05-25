По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек. Информации о погибших на данный момент нет. В местной прокуратуре отметили, что ни одно из ранений, судя по всему, не представляет угрозы для жизни.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2019
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.
Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.
По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде.
Район взрыва в историческом центре Лиона эвакуирован.
В прокуратуре заявили о начале уголовного расследования о терроризме. Ранее стало известно, что начато расследование о покушении на убийство.
Власти Лиона подтвердили информацию о 13 пострадавших, среди которых один ребенок. Они получили легкие ранения. Предполагаемый преступник пока не пойман, пишет "Медуза".
Скандал в Австрии: объявился адвокат, устроивший встречу лидера ультраправых с "русской" (3)
Адвокат из Вены заявил, что он причастен к организации...
США продадут оружие союзникам на Ближнем Востоке и направят туда 1500 солдат (1)
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о...
Уже 10 человек погибли из-за пробки у вершины Эвереста
У вершины Эвереста образовалась пробка из десятков...
Меркель и Зеленский призвали к новым переговорам по урегулированию в Донбассе (2)
Канцлер ФРГ и президент Украины в ходе телефонной...
Поражение ХДС на выборах в Европарламент грозит Меркель отставкой
42 процента немецких респондентов института YouGov не...
TOP новостей
Забрать нельзя отдать: как в Литве изымают детей из семей, и при чем тут политика (18)
Принятый в Литве закон, позволяющий забрать ребенка из...
Via Carpatia: через Карпаты сквозь Европу (6)
Международный проект Via Carpatia призван пополнить ряд...
В Литве наступил день тишины перед вторым туром выборов президента и выборами в Европарламент (7)
В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию во...
В Литве досрочно проголосовали 9,56% избирателей (4)
Во втором туре выборов президента Литвы за пять дней...