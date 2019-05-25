Во французском городе Лионе на улице произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Sprogimas Liono mieste
© Reuters / Scanpix

По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек. Информации о погибших на данный момент нет. В местной прокуратуре отметили, что ни одно из ранений, судя по всему, не представляет угрозы для жизни.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся нападением.

Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде.

Район взрыва в историческом центре Лиона эвакуирован.

В прокуратуре заявили о начале уголовного расследования о терроризме. Ранее стало известно, что начато расследование о покушении на убийство.

Власти Лиона подтвердили информацию о 13 пострадавших, среди которых один ребенок. Они получили легкие ранения. Предполагаемый преступник пока не пойман, пишет "Медуза".

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