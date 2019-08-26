В фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской 5, неизвестный выстрелил из гранатомета. Об этом с места преступления сообщает Информатор.
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Сообщение о звуке, похожом на взрыв, на улице Паньковской поступило от пользователей facebook в ночь на 26 августа около 1 часа ночи. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки было выявлено отстрелянных тубус гранатомета.

Выстрел по зданию Мостобуда попал в фасад на 4 этаже. Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

Полиция расследует обстрел из гранатомета здания в центре Киева в ночь на 26 августа, по статье "террористический акт".

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Сообщение о взрыве возле дома на ул.Паньковская поступило в 1:30 26 августа. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.

Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания. Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.

В Киеве введен специальный оперативный план для поисков злоумышленников.

Прорабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Событие квалифицировано как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК.

Украинская правда
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