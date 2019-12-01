В момент происшествия в автомобиле находился трехлетний ребенок. От полученного огнестрельного ранения он скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Как сообщает издание Politeka, объектом нападения был гражданин Соболев, но пуля попала в его сына. Вячеслав Соболев - бывший зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины", ранее возглавлявший ее дочернее предприятие "Нафтогазмережи". В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко". Мужчина, по предварительным данным, во время покушения не пострадал.

Как сообщили в полиции, по предварительной информации, злоумышленники могли скрыться с места преступления на автомобиле Lexus. В городе введен оперативный план "Сирена" по поиску транспортного средства, на котором скрылись преступники.

Вячеслав Соболев - кандидат экономических наук, мастер спорта, многократный призер и победитель первенств СССР по велоспорту.

Он женат на бывшей жене певца Николая Баскова, дочке сенатора и фармацевтического магната Бориса Шпигеля.