В центре самопровозглашенной Донецкой народной республики проходит церемония прощания с бывшим главой ДНР Александром Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.
Aleksandro Zacharčenkos pagerbimas
© AFP / Scanpix

Прощание проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, у входа в который установлен портрет Захарченко. Гроб с телом покойного установлен в холле здания. Чтобы проститься с Захарченко пришли министры, депутаты, руководители местных администраций и военнослужащие разных районов ДНР.

Сообщается, что очередь желающих проститься с Захарченко выстроилась почти в полкилометра и продолжает увеличиваться. Среди тысяч людей, пришедших на траурное мероприятие многие держат в руках гвоздики и розы с траурными лентами.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков назвал великой честью дружбу с Захарченко.

Gazeta.ru
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