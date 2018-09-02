Прощание проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, у входа в который установлен портрет Захарченко. Гроб с телом покойного установлен в холле здания. Чтобы проститься с Захарченко пришли министры, депутаты, руководители местных администраций и военнослужащие разных районов ДНР.
Сообщается, что очередь желающих проститься с Захарченко выстроилась почти в полкилометра и продолжает увеличиваться. Среди тысяч людей, пришедших на траурное мероприятие многие держат в руках гвоздики и розы с траурными лентами.
Ранее сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков назвал великой честью дружбу с Захарченко.
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