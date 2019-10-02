Два таких взорванных туннеля, использовавшихся нацистами для хранения награбленных ценностей, были обнаружены весной 1945 года американскими военнослужащими. Для вывоза ценностей американцам понадобилось девять грузовиков, сообщает MDR.

В последние годы все больше экспертов подозревают, что таких взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен могло быть больше. На опубликованном в 1990-е годы плане подземелий обозначены восемь неизвестных бункеров. Некоторые не исключают, что в одном из них может храниться и знаменитая "Янтарная комната". Раскопки начались в двух местах, где в прошлом году под толщей земли были обнаружены полые пространства.

Бухенвальд был крупнейшим нацистским концлагерем на территории Германии. С 1937 по 1945 годы через него прошли 250 тысяч заключенных почти со всей Европы. Около 56 тысяч из них умерли от голода, холода, болезней или были убиты.