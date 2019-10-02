Два таких взорванных туннеля, использовавшихся нацистами для хранения награбленных ценностей, были обнаружены весной 1945 года американскими военнослужащими. Для вывоза ценностей американцам понадобилось девять грузовиков, сообщает MDR.
В последние годы все больше экспертов подозревают, что таких взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен могло быть больше. На опубликованном в 1990-е годы плане подземелий обозначены восемь неизвестных бункеров. Некоторые не исключают, что в одном из них может храниться и знаменитая "Янтарная комната". Раскопки начались в двух местах, где в прошлом году под толщей земли были обнаружены полые пространства.
Бухенвальд был крупнейшим нацистским концлагерем на территории Германии. С 1937 по 1945 годы через него прошли 250 тысяч заключенных почти со всей Европы. Около 56 тысяч из них умерли от голода, холода, болезней или были убиты.
Дипломаты РФ посетили россиянина, подозреваемого в убийстве в Берлине
Два российских дипломата посетили в следственном...
Зеленский обсудил согласование "формулы Штайнмайера" с лидерами политсил в ВР и фракцией "Слуга народа"
1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на...
Илларионов: "Формула Штайнмайера" – это капитуляция Украины (20)
Реализация "формулы Штайнмайера ", о которой 1 октября...
Иранские власти заявили, что приговорили к смертной казни агента ЦРУ
На фоне нарастающего напряжения между Вашингтоном и...
Трамп сравнил расследование по импичменту с попыткой "переворота"
Дональд Трамп назвал расследование по импичменту,...
TOP новостей
Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки (12)
Компания MT Group , которая проиграла в конкурсе на...
ВИДЕО: Свобода слова в 90-х и литовские СМИ на русском - попытка диагноза (4)
"Новые времена", реально начавшиеся в Литве с обретением...
Министр рассказал, как обеспечить сельским детям более качественное образование (4)
"Даже один год дошкольного образования дает большой...
Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия СЕ в знак протеста против России (53)
Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во...
В Литве открылся уникальный музей, от посетителей нет отбоя
За окном настоящая осень, развлечения под открытым...