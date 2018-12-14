Около трех тысяч людей вышли вышли вечером в четверг на митинг в центре Будапешта, столицы Венгрии, протестуя против принятых парламентом 12 декабря новых законов о труде. Еще одна масштабная акция на ту же тему состоится в воскресенье.
Viktoras Orbanas
© Reuters / Scanpix

Новый трудовой кодекс был инициативой правящей партии Fidesz и ее лидера Виктора Орбана. Протестующие заявили, что считают эти законы "рабскими" и несли плакаты "Орбан, катись к черту". Полиция для разгона протестов применила слезоточивый газ.

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Новый венгерский трудовой кодекс написан в интересах работодателей и позволяет им под угрозой увольнения требовать от работников до 400 часов переработки в год (то есть до 7-8 часов каждую неделю). Правительство настаивает на том, что эти трудовые нормы написаны также и в интересах работников, так как многие из них сами с удовольствием берут дополнительные смены.

"Мы просто убрали дополнительные бюрократические преграды для тех, кто хочет больше работать и больше зарабатывать", - заявил Орбан во вторник перед принятием закона. Позже он еще раз подчеркнул, что "правительство выступает на стороне работников",

Но профсоюзы и оппозиционные партии (на митинге были плакаты и символика партий Momentum, Jobbik, LMP и Párbeszéd) выступают против закона, считая, что он закабаляет работников.

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Правящая партия Fidesz уже давно имеет большинство в парламенте, а действующий премьер Виктор Орбан уже в третий раз подряд возглавляет правительство: в апреле 2018 года они одержали очередную победу на выборах.

Орбан и его партия занимают крайне правую и националистическую позицию, политика часто рассматривают как главного проводника интересов России в Евросоюзе. Орбан евроскептик, выступает за запрет приема мигрантов и ограничение деятельности иностранных общественных организаций, в частности фонда Сороса. Также при нем осенью 2016 года была закрыта "Непсабадчаг", крупнейшая независимая газета в Венгрии, а большинство независимых СМИ были скуплены сторонниками Орбана и переданы в контролируемый государством холдинг.

Европарламент осенью 2018 года одобрил введение санкций против Венгрии, но официально они еще не введены.

"Настоящее время"
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