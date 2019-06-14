На выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая 2018 года, пытались повлиять из России с помощью дезинформации. К такому выводу пришли в Еврокомиссии, говорится в ее отчете, опубликованном в пятницу, 14 июня.
Как отмечают в Еврокомиссии, свидетельства, собранные на данный момент, не позволяют говорить об "отчетливой" кампании дезинформации, с помощью которой "внешние источники" пытались бы вмешаться в выборы в Европарламент. "Однако собранные факты изобличают продолжающуюся и непрерывающуюся деятельность по дезинформации со стороны российских источников, направленную на подавление явки и влияние на предпочтения избирателей", - говорится в отчете.
В центре внимания дезинформаторов - демократия и миграция
В Еврокомиссии добавили, что речь идет о широком диапазоне тем, от распространения сомнений в демократической легитимности Европейского Союза до использования тем, вызывающих разногласия, например миграции. Рабочей группе по стратегическим коммуникациям "Восток" удалось за период с начала 2019 года обнаружить 998 случаев российской дезинформации, по сравнению с 434 случаями за аналогичный период в 2018 году.
В отчете говорится, что были обнаружены действия и других внешних актеров, но не уточняется, каких именно. Кроме того, политические силы внутри Евросоюза "часто перенимали тактику и риторику, используемую российскими источниками для атаки ЕС и его ценностей".
Как пример, в отчете приводится использование пожара в парижском соборе Нотр-Дам для демонстрации "мнимого упадка западных и христианских ценностей в ЕС".
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