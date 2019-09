В Брюсселе отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, который во время своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля заявил, что "европейские страны… должны помогать" Киеву "более активно, чем они это делают" сейчас. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в ответ назвала поддержку со стороны Евросоюза "беспрецедентной".

"Поддержка ЕС в отношении Украины в минувшие пять лет была беспрецедентной и последовательной", - подчеркнула она. Как следует из обнародованной 24 сентября фактологической справки, "с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты направили более 15 млрд евро в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ с четкими условиями для дальнейшего прогресса".

DYK that since 2014, the EU & European Financial Institutions have mobilized more than €15 billion in grants & loans to support the reform process in #Ukraine, with strong conditionality on continued progress? More in @eu_eeas @eu_near factsheet: https://t.co/dGlW4pD2tj #UNGA pic.twitter.com/Qn7iQRRcz9