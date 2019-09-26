Во внешнеполитической службе ЕС напомнили, что с 2014 года по линии европейских институтов Киеву были перечислены более 15 млрд евро.
ES lyderiai Briuselyje
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В Брюсселе отреагировали на слова президента США Дональда Трампа, который во время своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 25 июля заявил, что "европейские страны… должны помогать" Киеву "более активно, чем они это делают" сейчас. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в ответ назвала поддержку со стороны Евросоюза "беспрецедентной".

"Поддержка ЕС в отношении Украины в минувшие пять лет была беспрецедентной и последовательной", - подчеркнула она. Как следует из обнародованной 24 сентября фактологической справки, "с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты направили более 15 млрд евро в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ с четкими условиями для дальнейшего прогресса".


Косьянчич добавила, что ЕС установил свой уровень финансовой поддержки и тесно взаимодействовал с США и другими партнерами "для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости" Украины. Представитель внешнеполитической службы отметила, что речь идет не только о "существенной финансовой и технической" помощи, но также и о "конкретных и скоординированных ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, российскую агрессию на востоке Украины и незаконное присвоение украинских госсредств".

В беседе с Зеленским Трамп ранее высказал мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с ним, но "ничего не предпринимает". Между тем, в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указали, что Германия с начала конфликта на востоке Украины оказала этой стране финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро. Берлин выделял деньги на программы сотрудничества с Киевом, давал кредиты и направлял в Украину гуманитарную помощь.

Deutsche Welle
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