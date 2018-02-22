По словам очевидцев, в оцепленном районе много вооруженных полицейских в состоянии боеготовности, а также снайперы, передает ERR Uudised со ссылкой на бельгийской национальное телерадиовещание RTBF.
Пресс-секретарь подтвердил RTBF, что установлена зона безопасности, но причины не уточнил.
Бургомистр Марк-Жан Гиссельс ранее заявил, что полицейская операция начата в связи с информацией о вооруженном человеке. По словам бургомистра, пострадавших пока нет.
Позднее пресс-секретарь полиции позднее опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о передвигающемся в районе вооруженном человеке, и пояснил, что полиция оцепила район в связи с информацией об убийстве.
В 12:14 по местному времени человек польского происхождения в состоянии шока вошел в один из магазинов коммуны Сен-Жиль и заявил, что утром произошло убийство в коммуне Форе. Полицейские отправились по указанному им адресу, но ничего не обнаружили. Тем временем очевидцы в квартале сообщили им о подозрительных людях в одном из соседних домов. Из предосторожности местная полиция вызвала специальные подразделения федеральной полиции, которые намерены войти в здание.
Пресс-секретарь полиции подчеркнул, что по имеющимся данным это не было террористической атакой.
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