Правозащитная организация Amnesty International в среду, 27 марта, осудила новые законы, которые 3 апреля вступят в силу в Брунее. Султан Хассанал Болкиах, правящий с 1967 года, на прошлой неделе одобрил решение правительства об ужесточении наказаний как за правонарушения, так и ряд действий, считающихся уголовными преступлениями в этой стране с преимущественно мусульманским населением.
Так, за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам теперь грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью. За воровство предусмотрена ампутация рук и ног. Наказания распространяются как на жителей страны, в том числе и несовершеннолетних, так и на иностранцев.
"Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека. Международное сообщество должно незамедлительно осудить решение Брунея о введении таких жестоких наказаний", - говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на официальном сайте организации.
МИД Германии рекомендует немцам, желающим посетить Бруней, внимательно ознакомиться с действующими там законами. "Состав преступлений, согласно законам шариата, в отдельных случаях касается и немусульман, особенно если одним из участников является мусульманин", - говорится, частности, в сообщении ведомства.
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